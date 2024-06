Communiqué de presse

Transfert des actions AdUX du marché réglementé d’Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris à compter du 24 juin 2024

Paris, le 20 juin 2024 – Le groupe AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ADUX), spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur annonce avoir obtenu l’accord du Comité des admissions d’Euronext le 19 juin 2024 pour que ses titres soient radiés du marché réglementé Euronext Paris et simultanément admis sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris, à compter du 24 juin 2024.

Le groupe AdUX rappelle qu’il avait d’ores et déjà obtenu l’accord d’Euronext le 24 mai 2024 pour que ses titres soient radiés du marché réglementé d’Euronext Amsterdam à compter du 24 juin 2024.

Cette opération, telle qu’autorisée par l’assemblée générale des actionnaires d’AdUX réunie le 22 avril 2024, permettra à la Société de voir ses titres admis aux négociations sur un marché plus adapté à sa taille et à ses opérations. Le transfert sur Euronext Growth devrait permettre à AdUX de simplifier ses activités tout en bénéficiant des avantages offerts par une cotation sur un marché financier. Ce transfert s’inscrit dans la politique de réduction des coûts de fonctionnement de la Société.

La cotation des titres de la société sur Euronext Growth s’effectuera dans le cadre d’une procédure accélérée d’admission aux négociations des actions existantes, sans émission d’actions nouvelles.

La Société demeurera soumise aux dispositions applicables en matière d’information permanente du marché, et notamment aux dispositions du Règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (« MAR »).

En matière d’information périodique, la Société publiera, dans les 4 mois suivants la clôture de l’exercice comptable, un rapport annuel incluant ses comptes annuels, un rapport de gestion et les rapports des Commissaires aux comptes.

Un rapport semestriel incluant les comptes semestriels et un rapport d’activité afférent à ces comptes sera publié dans les 4 mois de la clôture, au lieu du délai de 3 mois en vigueur sur le marché Euronext Paris. Les comptes semestriels ne sont plus obligatoirement soumis à l’audit des commissaires aux comptes.

La Société continuera à préparer des états financiers consolidés conformément aux normes comptables IFRS.

Le document d’information établi dans le cadre de ce transfert est disponible sur le site internet de la Société www.adux.com dans la rubrique « Investisseurs ».

A compter du 24 juin 2024, le code ISIN d’identification des actions AdUX demeurera inchangé (FR0012821890) et le nouveau code mnémonique de l’action AdUX sera ALDUX. Par ailleurs, l'action ADUX restera éligible au dispositif PEA-PME.

AdUX est accompagnée par CIC Market Solutions en tant que listing sponsor.

Calendrier du transfert

Dates Opérations 21 juin 2024 Dernier jour de cotation des actions AdUX sur le marché réglementé Euronext Paris

Dernier jour de cotation des actions AdUX sur le marché réglementé Euronext Amsterdam 24 juin 2024 Radiation des actions AdUX du marché réglementé Euronext Amsterdam

Radiation des actions AdUX du compartiment C du marché réglementé Euronext Paris

Admission des actions AdUX sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris

A PROPOS D'ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 22,1 millions d’euros en 2023.

La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext).



Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d'informations sur www.adux.com

Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/adux_fr/

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que ADUX Groupe estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

ADUX Groupe opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger.

