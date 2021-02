AdUx : Assemblée Générale Mixte 9 février 2021 - Compte rendu - Réduction du capital social

Communiqué de presse

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 FEVRIER 2021

REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PAR REDUCTION DE LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS

Levallois-Perret, 10 Février 2021,18:00

Le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) annonce que l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société, qui s’est tenue hier sur 1ère convocation a approuvé l’ensemble des résolutions soumises à titre ordinaire et extraordinaire conformément à l’ordre du jour figurant dans l’avis de convocation publié au BALO n°157 du 30 décembre 2020.

Le capital social de la Société a été réduit de 9.416.887,50 euros à 1.569.481,25 euros, par voie de diminution de la valeur nominale de chaque action de 1,50 euros à 0,25 euros.

Le montant de la réduction de capital soit 7.847.406,25 euros a été imputé sur les pertes inscrites au compte de « report à nouveau ».

Le capital social de la Société s’élève désormais à 1.569.481,25 euros, composé de 6.277.925 actions de 0,25 euros de valeur nominale chacune.

Informations relatives à l’Assemblée Générale

Participation et quorum

Titulaires présents et représentés Présents Mandants Pouvoirs au Président Vote / Corres-pondance Total Nombre de titulaires 5 0 2 5 12 Nombre de titres 39 296 0 1 670 3 460 710 3 501 676 Nombre de voix 71 746 0 3 340 3 461 510 3 536 596

Vote des titulaires Pouvoirs au Président Jour Assemblée Total + Vote / Correspondance Nombre de votants 7 5 12 Nombre d'actions 3 462 380 39 296 3 501 676 Nombre de voix 3 464 850 71 746 3 536 596

Le quorum atteint pour l’Assemblée Générale Mixte s’élève à 56,07% des 6.244.336 actions

ayant le droit de vote.

Détail du vote par résolution

Résolution N°1 (AGE) Nombre de voix Nombre de titres Titres (%) Participant au vote 3 536 596 3 501 676 55,78% Exclusions 0 0 0,00% Nombre de voix Pourcentage Résolution Adoptée Pour 3 536 596 100,000% Contre 0 0,000% Abstention 0 0,000% Nul 0 0,000% Blanc 0 0,000%

Résolution N°2 (AGE) Nombre de voix Nombre de titres Titres (%) Participant au vote 3 536 596 3 501 676 55,78% Exclusions 0 0 0,00% Nombre de voix Pourcentage Résolution Adoptée Pour 3 536 596 100,000% Contre 0 0,000% Abstention 0 0,000% Nul 0 0,000% Blanc 0 0,000%

Résolution N°3 (AGO) Nombre de voix Nombre de titres Titres (%) Participant au vote 3 536 596 3 501 676 55,78% Exclusions 0 0 0,00% Nombre de voix Pourcentage Résolution Adoptée Pour 3 536 596 100,000% Contre 0 0,000% Abstention 0 0,000% Nul 0 0,000% Blanc 0 0,000%

Les résultats complets des votes sont disponibles sur le site internet du groupe www.adux.com , section Investisseurs, rubrique Assemblée Générale.

À PROPOS DE ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en 2019.

La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext) et détient le label « Entreprise Innovante ».

Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital d’ADUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

