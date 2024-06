Le présent Document d'Information a été établi sous la responsabilité de l'Emetteur. Il a fait l'objet d'une revue par le Listing Sponsor et d'un examen par Euronext de son caractère complet, cohérent et compréhensible.

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits à la section 5. « Facteurs de risques » du présent Document d'Information avant de prendre toute décision d'investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives de la Société. En outre, d'autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société, à la date du présent Document d'Information, pourraient également avoir un effet défavorable significatif.

Je déclare qu'à ma connaissance, l'information fournie dans le présent Document d'Information est juste et que, à ma connaissance, le Document d'Information ne fait pas l'objet d'omission substantielle et comprend toute l'information pertinente.»

IG : Intégration Globale

ME : Mise en Equivalence

Prises de participation ou de contrôle significatives dans des sociétés ayant leur siège social en France

Néant Contrats intra-groupe

Contrats entre AdUX et ses filiales

AdUX SA facture à ses filiales des frais de holding (management fees) et des frais de personnel qui sont éliminés dans les comptes consolidés. Au 31 décembre 2023, le montant de ces refacturations s'est élevé à 889K€ contre 972K€ au 31 décembre 2022.

Contrats entre les entités du Groupe AdUX et les entités du Groupe Azerion.

Les équipes supports d'AdUX et de ses filiales (ensemble le « Groupe AdUX ») assistent les équipes d'Azerion Holding B.V. et ses filiales (ensemble le « Groupe Azerion ») dans la mise en place de supports marketing des ventes et d'outils de reporting commercial et financier dans les filiales. Ces prestations sont encadrées par une convention de prestation de services signées avec Azerion Holding B.V. en 2019. Cette convention matérialise la mise en place de synergies avec le Groupe Azerion et donne lieu à une facturation et rémunération d'AdUX.

Dans le cadre des activités opérationnelles du groupe, Azerion France SARL et Adexpert SPRL ont signé avec Azerion Technology B.V. un contrat de « Product & Tech Royalty » leur garantissant l'accès et l'utilisation de la plateforme technologique du Groupe Azerion, avec une date d'effet au 1er janvier 2023. L'utilisation de cette plateforme a donné lieu au versement par Azerion France SARL et Adexpert SPRL à Azerion Technology B.V. de commissions à l'utilisation. Le montant de ces commissions a été calculé selon des conditions de marché et s'est élevé à 658K€ au 31 décembre 2023.

Azerion Group N.V. facture à plusieurs sociétés du groupe AdUX (Azerion France SARL, AdUX Benelux SPRL, Quantum SAS, Adexpert SPRL, Quantum Native Solutions Italia SRL, Quantum Belgium SPRL, Quantum Advertising Nederland bv, Quantum Publicidad S.L.) des prestations de services rendues en matière financière, juridique, compliance, ressources humaines, informatique, marketing, communication. Ces facturations font l'objet d'une convention de prestation de services ayant pris effet le 1er juillet 2023. Au 31 décembre 2023, le montant de ces prestations de services s'est élevé à 565K€.

3. SYNTHESE DE L'ACTIVITE

Pionnier du secteur de la publicité digitale, AdUX est un spécialiste européen présent dans 6 pays européens (France,

Belgique, Pays-Bas, Espagne, Italie et Allemagne). Le Groupe intervient dans 2 domaines d'activité qui sont la

publicité native avec sa marque QUANTUM et le géomarketing digital avec son autre marque ADMOOVE, toutes deux technologies propriétaires. Ces deux activités peuvent être associés ou disjointes selon les besoins des clients. Ces métiers sont conduits chez AdUX par 45 collaborateurs.

L'approche AdUX consiste à s'appuyer sur des technologies propriétaires permettant de proposer aux clients

(annonceurs) la meilleure exposition dans un environnement multi-écrans respectant l'expérience utilisateur.

AdUX propose ainsi des formats et ciblages personnalisés (cookieless targeting1) permettant aux annonceurs de

toucher leurs cibles ou prospects dans des logiques d'enchères en temps réels.

1 Afin de cibler les utilisateurs, la plupart des technologies utilisent des cookies - code stocké dans le navigateur de l'utilisateur permettant de retracer son parcours ou de l'identifier. Les cookies étant de moins en moins efficaces et voués à disparaitre, les acteurs du marché doivent mettre en place de nouveaux procédés respectant le RGPD. Cette capacité de certains acteurs à cibler des campagnes sans utiliser de cookies est communément appelé du « cookieless targeting ». Il peut consister à uniquement cibler le type de contenu - ciblage sémantique ou alors une localisation précise - via du ciblage géographique.

