La Société demeure soumise aux dispositions applicables en matière d'information permanente du marché et aux dispositions du Règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (« MAR »).

Ce transfert permet à la Société de voir ses titres négociés sur un marché plus adapté à sa taille et à ses opérations, tout en continuant à bénéficier des avantages offerts par une cotation sur un marché financier. Il s'inscrit dans la politique de réduction des coûts de fonctionnement de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires d'AdUX réunie le 22 avril 2024 a décidé le transfert des titres de la Société du marché d'Euronext Paris et du marché d'Euronext Amsterdam vers le système multilatéral de négociation organisé d'Euronext Growth. Les titres de la société ont été radiés des marchés d'Euronext Amsterdam et d'Euronext Paris et simultanément admis sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris à compter du 24 juin 2024.

Radiation des titres de la société des marchés d'Euronext Amsterdam et d'Euronext Paris et admission simultanée sur le système multilatéral de négociation organisé d'Euronext Growth

Les dotations et reprises aux amortissements et provisions, pour 0,5 million d'euros, sont majoritairement la résultante des investissements induits par la poursuite du développement de plateformes technologiques et l'impact de l'application de la norme IFRS 16 (cf. note 8).

L'EBITDA (résultat opérationnel avant dotations et reprises aux amortissements et provisions) s'élève ainsi à +1,8 million d'euros (contre +1,4 million d'euros au premier semestre 2023).

En matière d'information périodique, le délai de publication des comptes semestriels et du rapport semestriels est porté de 3 à 4 mois suivant la fin du semestre. En outre, les comptes semestriels ne sont plus obligatoirement soumis à l'audit des commissaires aux comptes.

Sur le deuxième trimestre 2024, la croissance du groupe est supérieure à celle du marché du digital (Display) en réalisant une croissance de +19% et permet d'atteindre ainsi un chiffre d'affaires de 12,1 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année contre 10,5 millions d'euros l'année précédente.

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES POUR LE SECOND SEMESTRE 2024

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 6

TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les parties liées du Groupe sont les mandataires sociaux, dirigeants et administrateurs du Groupe, ainsi que les sociétés dans lesquelles ceux-ci exercent le contrôle, une influence notable, ou détiennent un droit de vote significatif.

Rémunérations versées aux membres des organes de direction au cours de l'exercice

Mandataires sociaux exécutifs

en milliers d'euros 30 Juin 2024 30 Juin 2023 Avantages du personnel à court terme (y compris avantages en nature) perçus au titre de l'exercice 50 50 Avantages du personnel à court terme (y compris avantages en nature) - - perçus au titre de l'exercice précédent Rémunération exceptionnelle - - Avantages postérieurs à l'emploi - - Autres avantages à long terme - - Indemnités de fin de contrat de travail - - Paiements fondés sur des actions - - Total 50 50

Au 30 juin 2024, comme au 30 juin 2023, le montant est composé de la rémunération de Monsieur Mickael Ferreira en qualité de Directeur général.

Mandataires sociaux non-exécutifs

La rémunération des mandataires sociaux non exécutifs est uniquement composée des jetons de présence et sera versée sur le second semestre en 2024.

Transactions avec les filiales

AdUX SA facture à ses filiales des frais de holding (management fees) et des refacturations de personnel qui sont éliminés dans les comptes consolidés. Au 30 Juin 2024, le montant de ces refacturations s'est élevé à 402K€ contre 452K€ au 30 Juin 2023. AdUX SA facture et est facturée par les sociétés mises en équivalence de flux liés à l'activité.

Transactions avec le Groupe Azerion

Les équipes supports du Groupe AdUX assistent les équipes du groupe Azerion dans la mise en place de support marketing des ventes et d'outils de reporting commercial et financier dans ses filiales. Ces prestations sont encadrées par une convention de prestation de services signées avec Azerion Holding B.V. en 2019. Cette convention matérialise la mise en place de synergies avec le Groupe Azerion et donne lieu à une facturation et rémunération d'AdUX. (cf. Note 3 Charges de personnel).

Dans le cadre des activités opérationnelles du groupe, Azerion France SARL et Adexpert SPRL ont signé avec Azerion Technology B.V. un contrat de « Product & Tech Royalty » leur garantissant l'accès et l'utilisation de la plateforme technologique du Groupe Azerion, avec une date d'effet au 1er janvier 2023. L'utilisation de cette plateforme a donné lieu au versement par Azerion France SARL et Adexpert SPRL à Azerion Technology B.V. de commissions à l'utilisation. Le montant de ces commissions a été calculé selon des conditions de marché et s'est élevé à 275K€ au 30 Juin 2024.

Azerion Group N.V. facture à plusieurs sociétés du groupe AdUX (Azerion France SARL, AdUX Benelux SPRL, Quantum SAS, Adexpert SPRL, Quantum Native Solutions Italia SRL, Quantum Belgium SPRL, Quantum Advertising Nederland BV, Quantum Publicidad S.L.) des prestations de services rendues en matière financière, juridique, compliance, ressources humaines,

www.adux.com