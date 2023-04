ACTIONS EN FOIS 2 : Adtran s'effondre après ses chiffres - Sa filiale Adva s'affaiblit également

(nouveau : titre, cours actuels)

FRANCFORT (dpa-AFX) - Un premier trimestre fiscal étonnamment faible d'Adtran a lourdement pesé sur les actions de l'équipementier télécoms américain dans le MDax mardi. Les chiffres provisoires ont également pesé sur les actions de la filiale allemande Adva, cotée au SDax.

Adtran a fortement accentué ses pertes en cours de séance et a perdu plus de 24% à 10,445 euros à la fin de l'indice des moyennes entreprises. L'action a ainsi poursuivi sa tendance à la baisse - à 9,912 euros, elle a de nouveau atteint temporairement son niveau le plus bas depuis son admission au Prime Standard à la mi-juillet 2022. Celui-ci comporte d'importantes obligations de publication et constitue une condition essentielle à l'adhésion à la famille Dax.

Les actions de la filiale Adva ont finalement perdu un peu plus de 4% à 20,15 euros dans le SDax, après être descendues temporairement à 19,50 euros, leur niveau le plus bas depuis octobre 2022. L'équipementier télécoms allemand, dont Adtran détient un peu plus de 65%, n'était revenu qu'en décembre dans l'indice regroupant les 70 petites valeurs en dessous du MDax.

Le chiffre d'affaires et le bénéfice du premier trimestre de l'équipementier télécoms Adtran ont été inférieurs à ses objectifs et aux attentes des analystes. Deux traders se sont montrés particulièrement critiques à l'égard de la marge opérationnelle, qui est un indicateur important de la rentabilité. En effet, la marge, mesurée par le résultat corrigé des effets exceptionnels, est désormais attendue par Adtran entre moins 2,5 pour cent et moins 1,0 pour cent. "En revanche, l'objectif de marge de la société se situait jusqu'à présent entre plus 5,0% et plus 6,5%, et l'estimation moyenne des analystes était de 5,9%", ont déclaré les deux hommes.

Selon un expert en équipements télécoms, même si la baisse de la marge ne devrait pas surprendre, "son ampleur est souterraine". Il estime toutefois que l'entreprise a de bonnes perspectives, en particulier aux Etats-Unis. Cependant, en raison de problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs, il est probable que l'offre soit encore faible et que certains composants n'aient pas été disponibles en quantité suffisante. "Adtran et Adva ont tous deux des contrats d'approvisionnement à long terme dans certaines de leurs activités, ce qui rend difficile la répercussion des variations de prix sur les clients", a-t-il déclaré.