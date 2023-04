Adtran, la maison mère d'Adva, déçoit fortement en début d'année

HUNTSVILLE (dpa-AFX) - L'équipementier télécoms américain Adtran a nettement manqué ses objectifs et les attentes des analystes au premier trimestre, tant en termes de chiffre d'affaires que de bénéfice. Sur les trois premiers mois, les revenus ont été compris entre 322 millions de dollars et 326 millions de dollars, selon des chiffres provisoires, a annoncé mardi à Huntsville la maison mère de l'équipementier télécoms allemand Adva, cotée sur le MDax. Adtran avait prévu un chiffre d'affaires compris entre 355 millions de dollars et 375 millions de dollars. La prévision moyenne des analystes était de 364 millions de dollars, selon les données de la société. La société n'a pas donné les raisons de cet écart important.

Le résultat d'exploitation du premier trimestre a été encore plus décevant. Le groupe s'est retrouvé sans surprise dans le rouge sur le plan opérationnel. La marge, mesurée sur le résultat corrigé des effets exceptionnels, s'est située entre moins 2,5 pour cent et moins 1,0 pour cent. Cela correspond à une perte d'exploitation pouvant atteindre environ huit millions de dollars. Les analystes boursiers s'attendaient jusqu'à présent à une marge d'un peu moins de six pour cent, soit un bénéfice d'exploitation d'un peu plus de 20 millions de dollars. Adtran lui-même s'attendait jusqu'à présent à une marge d'exploitation de 5,0% à 6,5%. L'entreprise américaine présentera des chiffres détaillés le 9 mai.

En incluant tous les effets spéciaux, la perte opérationnelle s'est située entre 45 millions et 55 millions de dollars. L'entreprise n'a pas donné d'indications sur le résultat de la même période de l'année précédente. Les résultats du premier trimestre publiés l'année dernière n'incluaient pas encore le résultat d'Adva, car le groupe américain n'a finalisé l'acquisition de son concurrent allemand qu'en juillet dernier. Adtran était donc initialement cotée au SDax. En septembre, la société est passée dans le MDax. Le groupe américain détient environ deux tiers des parts d'Adva, qui a été réintégré dans le SDax en décembre./zb