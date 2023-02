Adva, filiale d'Adtran, enregistre une baisse significative de ses revenus - hausse du chiffre d'affaires

MUNICH (dpa-AFX) - L'équipementier télécoms Adva Optical a vu son bénéfice net nettement baisser au dernier trimestre 2022. Le bénéfice a chuté d'environ 78% sur un an d'octobre à décembre, à près de 3,8 millions d'euros, a indiqué mardi la filiale d'Adtran lors de la présentation de ses résultats provisoires. Sur l'ensemble de l'année 2022, le bénéfice s'est élevé à 18,1 millions d'euros, contre 59,2 millions d'euros l'année précédente. Le résultat a été affecté par des coûts d'achat plus élevés et des charges liées à la fusion avec Adtran, a indiqué l'entreprise. Le chiffre d'affaires de la société a toutefois augmenté de manière significative.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ un quart à 195,7 millions d'euros, principalement grâce à une bonne demande dans le secteur des services de télécommunications. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté a augmenté de près de 70% à 24,4 millions d'euros.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'est élevé à un peu plus de 712 millions d'euros et le bénéfice d'exploitation à un peu plus de 50 millions d'euros. La marge correspondante s'est élevée à 7,1 millions d'euros. L'entreprise SDax a ainsi atteint les objectifs qu'elle s'était fixés pour 2022. Elle présentera les chiffres détaillés du quatrième trimestre et de l'exercice 2022 le 9 mars prochain./mne/mis