Après une baisse en 2022, Adva, filiale d'Adtran, vise un bénéfice d'exploitation plus élevé en 2023

MUNICH (dpa-AFX) - L'équipementier télécoms Adva Optical s'attend à une amélioration de son résultat d'exploitation après une baisse l'an dernier. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit), corrigé des effets exceptionnels tels que les amortissements ou les coûts liés aux activités d'acquisition, devrait être supérieur cette année à celui de 2022. C'est ce qui ressort du rapport annuel publié jeudi à Munich par la filiale du groupe américain Adtran, cotée au SDax. L'an dernier, comme on le sait déjà, le résultat d'exploitation ajusté a baissé de près de huit pour cent à un peu plus de 50 millions d'euros en raison de la nette augmentation des coûts.

En revanche, le chiffre d'affaires a augmenté de 18% à 712 millions d'euros grâce à une forte demande. Adva vise une croissance à un ou deux chiffres de son chiffre d'affaires en 2023. Les objectifs de la société sont globalement en ligne avec les attentes des experts interrogés par Bloomberg. Adtran a finalisé l'acquisition de son concurrent allemand Adva (Optical) en juillet et était donc initialement coté sur le SDax. En septembre, la société est passée dans le MDax. Le groupe américain détient environ deux tiers des parts d'Adva./zb/stk