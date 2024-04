Adval Tech Holding AG est une société holding basée en Suisse, active dans les secteurs technologiques de l'emboutissage, du formage et du moulage par injection. Elle opère dans deux segments principaux. Le segment Automobile se concentre sur la fabrication de composants automobiles en métal, plastique et composite, tels que les systèmes de direction, l'injection de carburant, la fixation des sièges, les systèmes d'éclairage et de sécurité des passagers, les goulots de remplissage des réservoirs de carburant et les poignées de porte, entre autres. Le segment des biens médicaux et de consommation fournit des composants pour la technologie médicale, comme les appareils médicaux, les systèmes de diagnostic et la technologie des salles blanches, ainsi que pour le marché des biens de consommation, en proposant des moules à un seul composant et des systèmes de retournement de piles à plusieurs composants, des boîtes transparentes pour réfrigérateurs aux fermetures pour les contenants de lotion corporelle. Elle opérait par le biais de nombreuses filiales, situées en Suisse, au Brésil, aux États-Unis, en Hongrie, à Singapour, en Thaïlande, en Chine, en Malaisie, au Mexique et en Allemagne.

Secteur Machines et équipements industriels