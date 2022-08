Adval Tech a vu ses bénéfices fondre au premier semestre

Zurich (awp) - Le producteur de composants en métal et en plastique Adval Tech a fait état vendredi d'un premier semestre globalement en recul avec un chiffre d'affaires maintenu mais sans bénéfice. En raison de trop grandes incertitudes, le groupe bernois renonce à brosser des objectifs pour le second semestre.

Hormis le chiffre d'affaires en progression de 0,5% à 90,9 millions de francs suisses, les résultats d'Adval Tech reculent par rapport au premier semestre de l'année dernière.

Le résultat d'exploitation (Ebit) a plongé de 74,6% à de 5,8 millions. La marge afférente est passé à 1,6%, contre 6,4% un an plus tôt. L'entreprise explique cette contre-performance par des perturbations dans sa chaîne d'approvisionnement, alors que la hausse des coûts des matériaux, de l'énergie et de la logistique ont également pesé sur la rentabilité.

Le bénéfice net a été réduit à peau de chagrin, contre 4,3 millions douze mois plus tôt, détaille le communiqué.

Pour le reste de l'exercice, Adval-Tech renonce à formuler toute projection en raison du contexte économique incertain.

