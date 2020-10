Advance Auto Parts : Yippie Ki Yay! Carquest entre en partenariat avec Bruce Willis pour un nouveau "Die Hard"

Le film culte et la marque de batterie s'associent dans le cadre d'un court-métrage à couper le souffle

Lorsque les batteries DieHard®, marque emblématique du secteur automobile, ont récemment débarqué sur les étagères de Carquest Auto Parts, le fournisseur de pièces automobiles du marché secondaire avait annoncé la sortie d'un nouvel opus. Ce dimanche, DieHard a tenu sa promesse! Pour la toute première fois, Carquest et sa société mère Advance Auto Parts, Inc. (NYSE: AAP), ont réuni DieHard (la batterie) et "Die Hard" (le film) pour un court-métrage de 2 minutes, dans lequel le détective John McClane, incarné par la légende hollywoodienne Bruce Willis, reprend du service.

Le spot publicitaire, diffusé en avant-première durant la retransmission de la rencontre Green Bay-Tampa Bay dans America’s Game of the Week sur le réseau FOX, poursuit l'aventure de McClane et de deux autres personnages de la superproduction "Die Hard" de 1988: Théo, le méchant, joué par Clarence Gilyard Jr., et Argyle, le conducteur de limousine, joué par De’voreaux White.

"Je n'avais encore jamais fait de publicité avec le personnage de John McClane, jusqu'à ce qu'Advance Auto Parts ait l'idée d'intégrer la batterie DieHard à la trame du film 'Die Hard' dans un court-métrage qui reste fidèle à l'histoire de McClane et des deux marques", déclare M. Willis. "Advance a abordé le sujet comme pour un film: le scénario est bien ficelé, la production tient parfaitement la route et le spot est divertissant. C'est exactement ce qu'attendent les fans du film. Je pense qu'ils vont adorer le cocktail DieHard-'Die Hard'."

Le nouveau film débute avec McClane et une batterie auto à plat. Avant d'arriver chez Advance Auto Parts, McClane croise le chemin de son ancien rival Théo et ses acolytes. Après l'avoir échappé de justesse et suite à une rencontre fortuite avec le conducteur de limousine Argyle, l'action s'emballe: les méchants en prennent pour leur compte, une course poursuite haletante s'enchaîne et, bien sûr, une explosion gigantesque est au rendez-vous. Le film fusionne les deux univers du film d'action et de la batterie, en dépeignant un détective McClane et une batterie DieHard aussi fiables, durables et puissants l'un que l'autre.

"J'ai toujours beaucoup de plaisir à incarner John McClane et j'ai beaucoup apprécié la manière avec laquelle Advance Auto Parts a su intégrer De’voreaux et Clarence", poursuit M. Willis. "Pour moi, Advance a fourni un vrai travail de recherche pour introduire avec intelligence la batterie DieHard et pour donner aux fans une nouvelle intrigue digne du film."

Pour Jason McDonell, vice-président exécutif et directeur marketing d'Advance Auto Parts, il existe un lien naturel entre les batteries DieHard et John McClane.

"La marque DieHard est reconnue pour sa fiabilité, sa durabilité et sa puissance – des qualités que partage John McClane dans les films Die Hard", déclare M. McDonell. "Nous ne pouvions pas rater l'occasion de les regrouper dans une création audacieuse visant à informer, divertir et mobiliser les automobilistes. Notre approche pour ce projet était d'aller au-delà du produit et du prix pour trouver un message fort et une plateforme capable de différencier la marque. Nous continuerons de chercher ces instants 'Yippie Ki Yay', qui ont à la fois une valeur de souvenir et de célébration."

Le court-métrage s'inscrit dans la campagne marketing #DieHardIsBack lancée par Carquest et Advance à l'occasion du Mois de la sécurité automobile. Après sa diffusion inaugurale, le spot sera incorporé aux réseaux sociaux de Carquest sur Facebook et Instagram – en anglais et en français – au Canada et aux États-Unis, ainsi que sur YouTube pour promouvoir la version intégrale du spot sur la page d'Advance (YouTube.com/AdvanceAutoParts). Tout un pan de la campagne est également consacré à la promotion en magasin. Le film et la campagne ont été développés par The Marketing Arm, une agence de création basée à Dallas et un partenaire d'Advance Auto Parts.

"Le froid arrive, avec son lot de pannes de batterie pour les automobilistes. Nous voulons qu'ils sachent que les points de vente Carquest sont les seules enseignes de pièces de rechange automobiles où ils trouveront la batterie DieHard, la plus fiable, durable et puissante du marché", déclare M. McDonell.

