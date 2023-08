Advance Auto Parts, Inc. est le 1er distributeur nord-américain de pièces de rechange automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - pièces automobiles et batteries (66%) : alternateurs, freins et plaquettes de freins, embrayages, radiateurs, démarreurs, bougies et fils, lames d'essuie-glace, pièces de moteurs et de châssis, éclairages, etc. ; - accessoires (20%) : désodorisants, peintures automobiles, dispositifs antivols, trousses de secours routiers, tapis de sol, sièges et housses de volant, etc. ; - autres (14%) : notamment fluides automobiles (antigels, liquides de freins et de direction assistée, lavages et cires voitures, fréon, additifs de carburants, etc.). Au 31/12/2022, le groupe détient un réseau de 5 086 magasins situés en Amérique du Nord et répartis, par enseigne, entre Advance Auto Parts (4 440), Carquest (330), Worldpac (181) et Autopart International (135).