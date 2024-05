Advance Auto Parts, Inc. est un fournisseur de pièces détachées automobiles en Amérique du Nord, qui s'adresse à la fois aux installateurs professionnels et aux bricoleurs, ainsi qu'aux opérateurs indépendants. Ses magasins et succursales proposent une sélection de marques, de pièces de rechange, d'accessoires, de batteries et d'articles d'entretien pour les voitures, les camionnettes, les véhicules utilitaires sport et les camions légers et lourds, qu'ils soient d'origine ou importés. Ses magasins sont principalement exploités sous les enseignes Advance Auto Parts et Carquest, et ses succursales sous les enseignes Worldpac. La société exploite environ 4 785 magasins et 320 succursales Worldpac, principalement aux États-Unis, ainsi qu'au Canada, à Porto Rico et dans les îles Vierges américaines. La société dessert également environ 1 307 magasins indépendants de la marque Carquest dans l'ensemble de ces pays, ainsi qu'au Mexique et dans diverses îles des Caraïbes.