Advance Metals Limited est une société d'exploration axée sur le cuivre, basée en Australie, qui possède un portefeuille de projets de croissance dans le domaine du cuivre dans des juridictions favorables à l'exploitation minière aux États-Unis. Les projets de la société comprennent Augustus Polymetallic, Garnet Skarn Deposit et Anderson Creek Gold. Le projet polymétallique Augustus, détenu à 100 %, couvre environ 1 741 acres contigus. Le projet est situé dans le centre-ouest de l'Arizona, à environ 140 kilomètres (km) au nord-ouest de Phoenix, AZ. La zone du projet Garnet Creek est située dans le comté d'Adams, dans l'Idaho (ID), aux États-Unis, à l'extrémité sud des Seven Devils Mountains. Le projet comprend 2527 acres de terres minières non brevetées détenues par Advance Metals. Le projet Anderson Creek Gold est situé dans la région minière prolifique du comté de Lemhi, dans l'Idaho. Il est situé dans le district minier de Gibbonsville, dans le nord du comté de Lemhi. Le projet comprend plus de 117 titres miniers.