Advance Metering Technology Limited est une société basée en Inde qui fabrique des compteurs d'énergie. La société est également engagée dans la production d'électricité par le biais d'éoliennes ou d'autres sources d'énergie renouvelable. La société vend des compteurs d'énergie et fournit des services techniques liés au secteur de l'énergie. Les secteurs d'activité de la société comprennent la production d'électricité, les compteurs et autres. Le secteur de la production d'électricité comprend la vente d'électricité produite par le vent. Le segment Compteurs et autres comprend la vente de compteurs d'énergie et autres, les revenus locatifs, les services d'installation, les services de gestion immobilière et les travaux liés aux certificats de performance énergétique (EPC). La société opère dans le secteur de l'énergie et dans les segments d'activité suivants : production d'énergie, mesure de l'énergie et gestion de l'énergie. Les filiales à 100 % de la société comprennent PKR Energy Limited, Global Power and Trading (GPAT) PTE. Ltd, Advance Power and Trading GMBH et PKR Technologies Canada Ltd.