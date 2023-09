Advance United Holdings Inc. est une société minière basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières. Les propriétés minières de la société comprennent la propriété Doyle, le projet Paint Lake Road et la propriété Buck Lake. La propriété Doyle est un projet d'exploration qui consiste en environ 109 cellules de claims miniers et couvre une superficie d'environ 2 365 hectares (ha) située à environ 92 kilomètres (km) au sud-ouest de Wawa, en Ontario, et à 86 km au nord de Sault Ste. Marie, en Ontario. La propriété Buck Lake et la coentreprise Paint Lake Road sont des projets d'exploration. La propriété Buck Lake (cuivre/zinc) comprend environ 26 claims miniers cellulaires couvrant 527 ha, situés dans le canton de Lunkie, tous deux dans la ceinture de roches vertes de Batchawana, près de Sault Ste. Marie, en Ontario.

Secteur Or