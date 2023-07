ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. : Barclays toujours positif

Advanced Drainage Systems, Inc. fabrique des solutions de gestion de l'eau pour les secteurs des eaux pluviales et des eaux usées des fosses septiques autonomes, ce qui permet d'offrir des solutions de drainage supérieures pour les marchés de la construction et de l'agriculture. Les segments de la société comprennent Pipe, International, Infiltrator et Allied Products & Other. Le segment Pipe fabrique et commercialise des tuyaux ondulés thermoplastiques performants sur l'ensemble du territoire américain. Infiltrator fournit des chambres et des systèmes de champ d'épuration en plastique, des fosses septiques et des accessoires, principalement pour des applications résidentielles. Le segment international fabrique et commercialise des produits dans des régions autres que les États-Unis, avec des installations propres au Canada et sur les marchés desservis par ses coentreprises au Mexique et en Amérique du Sud. Le segment Allied Products & Other de la société propose des technologies adjacentes à son offre principale de tuyaux, offrant ainsi une solution de drainage complète à ses clients.

Secteur Fournitures de construction et installation