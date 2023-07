Advanced Energy Industries, Inc. fournit des solutions de conversion, de mesure et de contrôle de l'énergie de précision et de haute technicité à ses clients internationaux. La société conçoit, fabrique, vend et supporte des produits d'alimentation de précision qui transforment, raffinent et modifient l'énergie électrique brute provenant soit du service public, soit de l'installation du bâtiment, et la convertissent en divers types d'énergie utilisable, hautement contrôlable, prévisible, reproductible et personnalisable afin de répondre aux exigences nécessaires pour alimenter une gamme d'équipements complexes. Ses solutions d'alimentation permettent aux clients d'innover dans des applications complexes pour une gamme d'industries, y compris les équipements à semi-conducteurs, la production industrielle, les sciences médicales et de la vie, l'informatique des centres de données, les réseaux et les télécommunications. La société fournit également des produits de détection, de contrôle et d'instrumentation connexes, principalement pour la mesure et l'étalonnage avancés de la puissance et de la température pour de multiples marchés industriels.

Secteur Equipements et composants électriques