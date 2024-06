Advanced Energy Industries, Inc. fournit à ses clients des solutions techniques, critiques et de précision en matière de conversion, de mesure et de contrôle de l'énergie. La société conçoit, fabrique, vend et soutient des produits de puissance de précision qui transforment, affinent et modifient l'énergie électrique brute provenant des services publics ou des bâtiments et la convertissent en divers types de puissance contrôlable et utilisable qui est prévisible, reproductible et personnalisable pour répondre aux exigences nécessaires à l'alimentation d'une gamme d'équipements complexes. Ses produits et solutions d'alimentation de précision sont conçus pour permettre de nouvelles technologies de processus, améliorer la productivité et fournir des capacités d'alimentation critiques à ses clients. Son groupe de services propose des services de garantie et de réparation après-vente. Il fournit des services de réparation et d'assistance à la clientèle par l'intermédiaire de son organisation mondiale d'assistance. Ses services d'assistance comprennent des services de réparation sous garantie et hors garantie, l'étalonnage, les mises à niveau et les remises à neuf de ses produits.

Secteur Equipements et composants électriques