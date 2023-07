Advanced Enzyme Technologies Limited est une entreprise spécialisée dans les enzymes. La société se concentre sur la recherche et le développement, la fabrication et la commercialisation d'environ 400 produits, développés à partir de plus de 68 enzymes et probiotiques indigènes. Elle fournit des solutions à diverses industries, telles que les soins de santé et la nutrition humaine, la nutrition animale, la boulangerie, la transformation des fruits et légumes, le brassage et le maltage, la transformation des céréales, la modification des protéines, la transformation des produits laitiers, les applications spécialisées, la transformation des textiles et autres. Elle propose des produits et des solutions pour la nutrition humaine, notamment la serratiopeptidase, la lactase fongique, la lipase fongique et la papaïne ; la nutrition animale, notamment le DigeGrain X, le DigeGrain XL et le DigeGrain M ; la transformation alimentaire, notamment la transformation des produits laitiers et du fromage et la transformation de la levure, et la transformation non alimentaire, notamment la transformation des textiles, du cuir et des biocarburants. Le traitement des huiles et des graisses comprend l'extraction de l'huile, le raffinage de l'huile de poisson, le biodiesel et les produits oléochimiques.

Secteur Chimie de spécialité