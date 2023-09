Advanced Holdings Ltd. est une entreprise mondiale de sciences de l'ingénieur basée à Singapour. La société conçoit, fabrique et commercialise une gamme variée de produits et de solutions pour les secteurs du pétrole et du gaz, de la pétrochimie et de la chimie. Elle propose des services d'ingénierie ainsi que des équipements de contrôle des processus et de la qualité, qui vont des analyseurs individuels, des systèmes d'analyse de processus logés et des systèmes d'échantillonnage à diverses vannes spéciales personnalisées. Ses divisions commerciales comprennent les services d'ingénierie, les équipements et les technologies propres. La division des services d'ingénierie et des équipements se compose de trois segments : Advanced Analyzer Technologies, Advanced System Solutions et Advanced Plant Solutions. Advanced Analyzer Technologies est spécialisé dans les analyseurs en ligne et en laboratoire et propose une gamme de produits dont les utilisations comprennent la mesure des processus, la chimie analytique et l'analyse du contrôle de la qualité. Clean Technologies fournit des solutions pour le traitement des effluents industriels.