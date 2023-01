Advanced Medical Solutions affirme que de nouveaux produits vont soulever 2023

Advanced Medical Solutions Group PLC - développeur et fabricant de technologie de cicatrisation des tissus, basé dans le Cheshire, en Angleterre - déclare que le revenu et le bénéfice de 2022 seront conformes aux attentes du marché, car les deux unités commerciales - Chirurgie et Soins des plaies - "sont performantes". En 2021, Advanced Medical Solutions a enregistré un bénéfice avant impôts de 22,0 millions de GBP sur un chiffre d'affaires de 108,6 millions de GBP. Pour le premier semestre 2022, ces bénéfices étaient respectivement de 12,3 millions GBP et de 58,3 millions GBP. Les résultats pour l'ensemble de l'année 2022 seront publiés le 15 mars.

Déclare que plus des deux tiers des patients ont été recrutés pour l'essai clinique européen initial Seal-G, qui est en voie d'achèvement au premier semestre de cette année. "La dynamique sous-jacente dans l'ensemble du groupe, qui a été encore renforcée par de nouveaux produits prometteurs, nous donne la certitude de répondre aux attentes du marché pour 2023 et de maintenir notre profil de croissance à long terme", déclare le directeur général Chris Meredith.

Cours actuel de l'action : 266,43 pence, en hausse de 0,5%.

Variation sur 12 mois : baisse de 14 %.

