Advanced Medical Solutions Group plc est un développeur et fabricant de technologies de cicatrisation des tissus basé au Royaume-Uni, qui se concentre sur la qualité des résultats pour les patients. La société propose une gamme de produits chirurgicaux, notamment des adhésifs tissulaires, des sutures, des hémostats, des dispositifs de fixation interne, des substituts osseux et des scellants internes, qu'elle commercialise sous les marques LiquiBand, RESORBA, LiquiBandFix8, LIQUIFIXTM et SEAL-G. La société fournit également des pansements pour le traitement des plaies, tels que des alginates d'argent, des alginates et des mousses, sous sa marque ActivHeal ainsi que sous marque blanche. Son unité d'affaires chirurgicale comprend les adhésifs tissulaires, les sutures, les dispositifs biochirurgicaux et les dispositifs de fixation interne. L'unité commerciale Woundcare comprend un portefeuille multi-produits de pansements avancés pour le traitement des plaies et un portefeuille de matériaux médicaux en vrac spécialisés et de produits multicouches pour le traitement des plaies. Ses produits sont fabriqués au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en République tchèque et en Israël.