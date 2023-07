Advanced Medical Solutions Group plc est une société britannique spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la distribution de nouvelles technologies de cicatrisation des tissus, y compris des produits avancés de traitement des plaies, des pansements chirurgicaux et des matériaux de qualité médicale, ainsi que des adhésifs médicaux et des sutures pour fermer et sceller les tissus. La société fabrique une gamme de produits et de matériaux comprenant des alginates d'argent, des alginates, des mousses, des adhésifs tissulaires, des sutures et des hémostats. Pour ses activités de vente, de marketing et de recherche et développement (R&D), elle s'appuie sur deux divisions, à savoir Surgical et Woundcare. L'unité chirurgicale se concentre sur la vente et le marketing de ses produits de marque, qui sont vendus directement ou par l'intermédiaire de distributeurs. L'unité Woundcare se concentre sur la distribution et la commercialisation de ses produits qui sont fournis à des partenaires de dispositifs médicaux sous leurs propres marques. La société propose ses produits sous les marques ActivHeal, LiquiBand et RESORBA.