AMD : Jefferies reste à achat après une journée investisseurs

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 147 dollars sur AMD (Advanced Micro Devices), à la suite d'une journée investisseurs organisée par le fabricant de semi-conducteurs.



'AMD a fourni un modèle-cible pour 2025 qui implique un BPA de 7,70 dollars avec une croissance des revenus d'environ 20%, conformément à notre puissance de BPA évaluée initialement à 7,60 dollars', souligne le broker.



'La direction a présenté sa stratégie d'intégration de Xilinx avec des synergies de revenus de plus de 10 milliards de dollars (sans calendrier)', ajoute Jefferies, qui relève sa puissance de BPA estimée à quatre ans à 10,15 dollars, pour tenir compte de marges plus élevées.



