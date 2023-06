AMD : Wedbush remonte son objectif de cours

Wedbush réitère son opinion 'surperformance' sur AMD et remonte son objectif de cours de 95 à 145 dollars, pour 'prendre en compte l'opportunité supplémentaire que voit AMD sur le marché des accélérateurs d'IA (intelligence artificielle)'.



Selon le broker, il apparait maintenant davantage certain que le groupe s'est imposé comme le concurrent le plus proche de Nvidia dans ce domaine, 'avec une traction apparente allant au-delà du supercomputing pour s'étendre à l'hyperscale'.



'Nous continuons de croire qu'AMD prendra des parts sur le marché des CPU pour datacenters', ajoute-t-il, à la veille d'un évènement que doit organiser le groupe au sujet des technologies à venir pour les centres de données.



