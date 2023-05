AMD : BPA presque divisé par deux au 1er trimestre

AMD (Advanced Micro Devices) a publié mardi soir, au titre du premier trimestre 2023, un BPA ajusté en repli de 47% à 60 cents et une marge brute ajustée en repli de trois points à 50%, pour des revenus en diminution de 9% à 5,35 milliards.



'Nos segments stratégiquement importants data center et embedded ont contribué à plus de 50% du chiffre d'affaires au premier trimestre', souligne Jean Hu, vice-président exécutif, directeur financier et trésorier du fabricant de semiconducteurs.



Pour le deuxième trimestre 2023, AMD anticipe un chiffre d'affaires d'environ 5,3 milliards de dollars, à plus ou moins 300 millions. Le groupe s'attend aussi à ce que sa marge brute non-GAAP soit de l'ordre de 50%.



