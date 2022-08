AMD : collaboration stratégique avec Ecarx

AMD a officialisé jeudi une collaboration stratégique avec Ecarx, une société technologique chinoise spécialisée dans l'intelligence automobile.



Les deux partenaires disent vouloir développer une nouvelle plateforme numérique dédiée à l'habitacle des véhicules électriques à partir du processeur de PC de bureau Ryzen et de la carte graphique de Radeon, tous deux propriétés d'AMD.



Cet habitacle numérique doit proposer un certain nombre de fonctionnalités avancées, telles qu'un système d'information du conducteur, des technologies d'affichage sur le pare-brise, un dispositif de divertissement pour les places arrière, la reconnaissance vocale et une expérience basée sur la 3D.



AMD et Ecarx s'attendent à ce que leur technologie commune entre en production avant la fin 2023.



L'annonce intervient alors que le marché des semi-conducteurs pour l'automobile devrait croître à un rythme annuel de 31% d'ici à 2026.



L'action AMD était en hausse de 3% jeudi matin suite à cette annonce.



