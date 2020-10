AMD : discuterait d'un rachat de Xilinx

09/10/2020 | 15:27

AMD (Advanced Micro Devices) serait en discussions pour un rachat de Xilinx dans une transaction qui pourrait être valorisée à plus de 30 milliards de dollars, d'après Wedbush qui cite un article du Wall Street Journal.



'Les négociations pourraient être finalisées dès cette semaine, bien que le journal prévienne qu'il n'y a pas de certitude que les deux groupes s'accordent sur les termes', précise le broker, qui se dit 'initialement moins enthousiaste' à propos de cette rumeur.



S'il envisage 'certaines synergies opérationnelles et de ventes à plus long terme', Wedbush 'serait surpris que la transaction résulte dans un effet positif substantiel immédiat' et 'ne voit pas Xilinx combler un écart technologique évident pour AMD'.



