AMD prévoit un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions pour le deuxième trimestre

Les clients des entreprises, du cloud et des serveurs chinois ont réduit leurs commandes, et Intel, le rival d'AMD, s'attend à ce que la demande pour les centres de données diminue tout au long du premier semestre de l'année et ne se redresse que modérément au second semestre. Selon les analystes, la faiblesse est également prononcée chez les clients américains de l'informatique dématérialisée.

En outre, les réductions de commandes des fabricants d'équipements de réseau ont également jeté une ombre sur la demande de produits de Xilinx, l'entreprise de puces pour centres de données et réseaux qu'AMD a rachetée l'année dernière.

AMD prévoit un chiffre d'affaires d'environ 5,3 milliards de dollars pour le trimestre en cours, plus ou moins 300 millions de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s'attendaient à un chiffre d'affaires de 5,48 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 1er avril s'est élevé à 5,35 milliards de dollars, contre des estimations de 5,30 milliards de dollars.