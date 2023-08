Advanced Micro Devices a annoncé mardi qu'elle prévoyait un quatrième trimestre solide et qu'elle prévoyait d'avoir du matériel d'intelligence artificielle capable de rivaliser avec les puces de Nvidia au cours de ce trimestre.

Les actions ont augmenté de près de 5 % dans les échanges après les heures de bureau.

Nos engagements en matière d'intelligence artificielle ont été multipliés par plus de sept au cours du trimestre, car de nombreux clients ont lancé ou étendu des programmes soutenant les déploiements futurs des accélérateurs Instinct à grande échelle", a déclaré Lisa Su, PDG d'AMD.

Les grands acteurs de l'informatique dématérialisée comme Microsoft et Google prévoient d'augmenter leurs dépenses dans les centres de données au cours du second semestre de l'année et ces dépenses seront orientées vers les puces et l'infrastructure d'IA, selon les analystes.

Bien qu'AMD ait annoncé son propre concurrent aux puces d'IA de Nvidia, leader du marché, celles-ci ne seront pas commercialisées avant le quatrième trimestre de cette année.

Toutefois, le déclin des livraisons de PC s'est modéré et la demande a commencé à montrer des signes d'amélioration.

"En ce qui concerne le troisième trimestre, nous prévoyons que les revenus de nos segments Data Center et Client augmenteront chacun d'un pourcentage à deux chiffres en séquentiel, grâce à la demande croissante pour nos processeurs EPYC et Ryzen, partiellement compensée par les baisses des segments Gaming et Embedded", a déclaré Jean Hu, directeur financier d'AMD.

La société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 5,7 milliards de dollars pour le trimestre en cours, plus ou moins 300 millions de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s'attendent à un chiffre d'affaires de 5,82 milliards de dollars. (Rapport de Chavi Mehta à Bengaluru et Max A. Cherney à San Francisco ; Rédaction par Arun Koyyur et Matthew Lewis)