AMD : rachat de Xilinx pour 35 milliards de dollars

Le fabricant américain de microprocesseurs AMD a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue de l'acquisition de Xilinx, un spécialiste des puces logiques programmables, dans le cadre d'une opération de 35 milliards de dollars qui sera entièrement financée par échange d'actions.



Dans son communiqué, AMD explique que le rachat de Xilinx va lui permettre d'étoffer son portefeuille de processeurs à hautes performances en proposant à la fois des unités centrale de traitement (CPUs), des processeurs graphiques (GPUs), des circuits programmables (FPGAs) et des systèmes sur puces (SoCs).



Aux termes de l'accord, les actionnaires de Xilinx recevront 1,7234 action ordinaire AMD pour chaque titre qu'ils détiennent, ce qui valorise l'action Xilinx autour de 143 dollars.



A titre de comparaison, le cours de Bourse de Xilinx s'établissait à 130 dollars hier soir.



L'annonce intervient alors qu'AMD a dévoilé ce matin de solides résultats de troisième trimestre, marqués par un chiffre d'affaires 'record' en hausse de 56% et un doublement du bénéfice net d'une année sur l'autre.



