AMD : relèvement des objectifs annuels

Tenant compte notamment de l'acquisition de Xilinx finalisée en février, AMD relève ses objectifs pour l'année 2022, anticipant désormais des revenus d'environ 26,3 milliards de dollars et une marge brute ajustée de l'ordre de 54%.



Le fabricant de puces a dévoilé un BPA non GAAP en hausse de 117% à 1,13 dollar au titre du premier trimestre 2022, et une marge brute ajustée améliorée de 6,6 points à 53% pour des revenus records, en progression de 71% à 5,89 milliards de dollars.



'Ce trimestre a marqué un point d'inflexion important dans notre transformation', juge la PDG Lisa Su, qui souligne notamment un chiffre d'affaires des processeurs pour serveurs EPYC qui a plus que doublé pour le troisième trimestre consécutif.



