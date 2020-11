AMD : signe un accord avec IBM pour la sécurité et l'IA

11/11/2020 | 17:19

IBM et AMD annoncent un accord pluriannuel de développement conjoint pour renforcer et étendre leurs offres respectives en matière de sécurité et d'intelligence artificielle (IA), en s'appuyant sur des écosystèmes logiciels ouverts.



L'accord vise à 'favoriser l'informatique confidentielle en environnement de cloud hybride et à soutenir une large gamme d'accélérateurs en informatique à haute performance, ainsi que des capacités critiques d'entreprises comme la virtualisation et le chiffrement'.



'D'après Gartner, l'informatique confidentielle lève potentiellement les dernières barrières à l'adoption du cloud hybride pour des activités hautement régulées ou des organisations préoccupées par des accès de tierces-parties non autorisées à des données', expliquent-ils.



