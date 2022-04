AMD va s'offrir Pensando, une startup de puces pour data centers, pour 1,9 Mds$

Le concepteur de puces Advanced Micro Devices a annoncé lundi qu'il allait acquérir la startup de cloud computing Pensando pour 1,9 Mds$ afin de renforcer ses produits pour data centers et de tirer parti de la demande croissante des secteurs du cloud computing et des entreprises. AMD a précisé que la valeur de la transaction ne comprend pas le fonds de roulement et d'autres ajustements.

Pensando, qui a été fondée en 2017 par un groupe de quatre anciens ingénieurs de Cisco Systems Inc, compte Goldman Sachs et Azure, l'unité de cloud de Microsoft Corp, parmi ses clients. La startup fabrique un processeur entièrement programmable et une plateforme logicielle, qui aide les entreprises clientes et les clients des data centers à fonctionner davantage comme des data centers de cloud computing comme Amazon Web Services.

Dans le cloud computing, les clients peuvent commander autant de puissance de calcul que nécessaire dans différentes parties du monde en quelques clics de souris. Le logiciel s'occupe de la mécanique du transfert des données vers les bonnes machines physiques. Le secteur lucratif des puces pour data centers est en proie à une concurrence féroce, les rivaux d'AMD, Intel Corp et Nvidia Corp, intensifiant leurs offres pour s'emparer de parts de marché, tandis que les logiciels destinés à garantir que les performances des puces sont optimales deviennent une partie de plus en plus importante des offres des fabricants de puces.

Le mois dernier encore, Nvidia avait sorti une nouvelle puce pour accélérer les fonctions d'intelligence artificielle dans les centres de données.

L'accord, qui permettrait à AMD d'ajouter la plateforme de Pensando à sa gamme de processeurs et de puces graphiques, devrait être conclu au cours du deuxième trimestre de cette année. Le directeur général de Pensando, Prem Jain, et toute l'équipe rejoindront le groupe Data Center Solutions d'AMD.