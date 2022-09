Analyse-Les puces d'IA américaines interdites sont très demandées par les instituts d'État chinois.

La semaine dernière, le concepteur de puces américain Nvidia Corp a déclaré que des représentants du gouvernement américain lui avaient ordonné de cesser d'exporter ses puces A100 et H100 vers la Chine. Son homologue local Advanced Micro Devices Inc (AMD) a également déclaré que de nouvelles exigences en matière de licence empêchent désormais l'exportation vers la Chine de sa puce IA avancée MI250.

Ce développement a signalé une escalade majeure de la campagne américaine visant à contrecarrer la capacité technologique de la Chine, alors que la tension monte autour du sort de Taïwan, où sont fabriquées les puces de Nvidia et de presque toutes les autres grandes entreprises de puces.

La Chine considère Taïwan comme une province voyou et n'a pas exclu de recourir à la force pour amener l'île gouvernée démocratiquement sous son contrôle. En réponse aux restrictions, la Chine les a qualifiées de tentative futile d'imposer un blocus technologique à un rival.

Un examen par Reuters de plus d'une douzaine d'appels d'offres gouvernementaux accessibles au public au cours des deux dernières années a indiqué que parmi certains des instituts de recherche chinois les plus importants sur le plan stratégique, il y a une forte demande - et un besoin - pour les puces A100 de Nvidia.

L'université de Tsinghua, l'établissement d'enseignement supérieur chinois le mieux classé au niveau mondial, a dépensé plus de 400 000 $ en octobre dernier pour deux superordinateurs d'IA Nvidia, chacun alimenté par quatre puces A100, selon l'un des appels d'offres.

Le même mois, l'Institute of Computing Technology, qui fait partie du groupe de recherche le plus important, l'Académie chinoise des sciences (CAS), a dépensé environ 250 000 $ en puces A100.

En juillet de cette année, l'école d'intelligence artificielle d'une université de la CAS a également dépensé environ 200 000 $ en équipements de haute technologie, dont un serveur partiellement alimenté par des puces A100.

En novembre, le collège de cybersécurité de l'université de Jinan, basée à Guangdong, a dépensé plus de 93 000 $ pour un superordinateur Nvidia AI, tandis que son école de science et d'ingénierie des systèmes intelligents a dépensé près de 100 000 $ pour huit puces A100 le mois dernier.

Des instituts moins connus et des universités soutenues par les gouvernements municipaux et provinciaux, comme à Shandong, Henan et Chongqing, ont également acheté des puces A100, selon les appels d'offres.

Aucun des départements de recherche n'a répondu aux demandes de commentaires concernant l'effet sur leurs projets du frein à l'exportation de l'A100.

Nvidia n'a pas répondu à une demande de commentaire. Mercredi dernier, l'entreprise a déclaré qu'elle avait comptabilisé 400 millions de dollars de ventes chinoises des puces concernées ce trimestre, qui pourraient être perdus si ses clients décidaient de ne pas acheter d'autres produits Nvidia. Elle a également déclaré qu'elle prévoyait de demander des exemptions aux nouvelles règles.

REMPLACEMENTS

Le manque de puces de Nvidia et d'AMD est susceptible d'entraver les efforts des organisations chinoises pour réaliser de manière rentable le type de calcul avancé utilisé pour des tâches telles que la reconnaissance d'images et de la parole.

La reconnaissance d'images et le traitement du langage naturel sont courants dans les applications grand public telles que les smartphones qui peuvent répondre à des requêtes et taguer des photos. Ils sont également utilisés dans le domaine militaire pour rechercher des armes ou des bases dans les images satellite et filtrer les communications numériques à des fins de collecte de renseignements.

Les experts ont déclaré qu'il y a peu de fabricants chinois de puces qui pourraient facilement remplacer des puces Nvidia et AMD aussi avancées, et que les acheteurs pourraient plutôt utiliser plusieurs puces bas de gamme pour reproduire la puissance de traitement.

Reuters n'a pu trouver aucun appel d'offres du gouvernement chinois mentionnant les deux autres puces soumises à restriction - la H100 de Nvidia et la MI250 d'AMD.

Mais certains des appels d'offres montraient, par exemple, des achats de puces de la société technologique américaine Intel Corp et des propositions d'achat de produits Nvidia moins sophistiqués, soulignant la dépendance de la Chine à l'égard d'un éventail de technologies de puces américaines.

Un appel d'offres lancé en mai a montré que l'Académie chinoise d'arpentage et de cartographie, un institut de recherche du ministère des Ressources naturelles, envisageait un superordinateur Nvidia AI pour améliorer sa capacité à créer des images tridimensionnelles à partir de données géographiques.

"Le serveur NVIDIA DGX A100 proposé sera équipé de 8 puces A100 avec 40 Go de mémoire, ce qui améliorera considérablement la capacité de transport des données et la vitesse de calcul, raccourcira le processus de recherche scientifique et permettra d'obtenir des résultats de recherche scientifique plus rapides et de meilleure qualité", peut-on lire dans l'appel d'offres.

L'Université nationale de défense et de technologie (NUDT), qui se décrit comme une "université militaire" et "sous la direction directe de la Commission militaire centrale", l'organe militaire suprême de la Chine, figure également parmi les acheteurs de puces A100.

Le NUDT, qui abrite Tianhe-2, l'un des superordinateurs les plus puissants au monde, figure sur une liste noire américaine depuis 2015 en raison de problèmes de sécurité nationale, ce qui élimine l'accès de l'université aux processeurs Intel qu'elle utilise dans ses superordinateurs.

Un appel d'offres publié en mai a montré que l'institut prévoyait d'acheter 24 unités de traitement graphique Nvidia avec des applications d'IA. L'appel d'offres a été publié à nouveau le mois dernier, indiquant que le NUDT n'avait pas encore trouvé la bonne affaire ou le bon fournisseur.

Le NUDT n'a pas répondu à une demande de commentaire.