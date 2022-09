Avec les nouvelles règles sur les puces d'IA, les États-Unis visent une niche critique

Alors que la nouvelle a ébranlé le secteur des puces, faisant chuter l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie de 2,18 % et Nvidia et AMD de 8,4 % et 3,8 % respectivement, les lettres des officiels américains semblent cibler une partie étroite mais critique de l'industrie informatique chinoise.

Les réglementations semblent se concentrer sur les puces appelées GPU dotées des capacités de calcul les plus puissantes, un marché critique mais de niche avec seulement deux acteurs significatifs, Nvidia et AMD. Leur seul rival potentiel - Intel Corp - tente de percer sur le marché mais n'a pas sorti de produits compétitifs.

Conçus à l'origine pour les jeux vidéo, l'utilisation des GPU, ou unités de traitement graphique, s'est étendue à un plus large éventail d'applications, dont la gestion de travaux d'intelligence artificielle comme la reconnaissance d'images, la catégorisation de photos de chats ou l'exploration d'images satellites numériques à la recherche d'équipements militaires. Comme tous les fournisseurs de puces sont américains, les États-Unis contrôlent l'accès à la technologie.

Certains experts en sécurité nationale considèrent que la décision des États-Unis était attendue depuis longtemps.

Les GPU "n'ont fait l'objet d'aucun contrôle de la part de la Chine et de la Russie, aussi, à bien des égards, je considère cette action comme un rattrapage de ce que les contrôles auraient dû être si nous voulions vraiment essayer de ralentir la croissance de l'IA chinoise", a déclaré Emily Kilcrease, chargée de recherche au Center for a New American Security.

Le ministère américain du commerce, qui a refusé de commenter les spécificités des nouvelles règles qu'il pourrait être en train d'élaborer, semble avoir ciblé son effort de manière étroite.

Les seuls produits qui, selon Nvidia, seraient affectés sont ses puces A100 et H100. Ces puces coûtent des dizaines de milliers de dollars chacune, les ordinateurs complets contenant les puces coûtant des centaines de milliers de dollars. Nvidia a déclaré jeudi que les autorités américaines l'autoriseront à honorer les commandes de ces puces par le biais de son usine de Hong Kong pendant un an.

De même, AMD a déclaré que seule sa puce MI250 la plus puissante - dont une version est utilisée au Laboratoire national d'Oak Ridge, l'un des nombreux sites américains de supercalculateurs qui soutiennent les armes nucléaires - est concernée par la nouvelle exigence. Les puces moins puissantes telles que la MI210 d'AMD et les puces inférieures ne sont pas concernées.

Ce que les puces concernées ont en commun, c'est la capacité d'effectuer des calculs pour des travaux d'intelligence artificielle rapidement, à grande échelle et avec une grande précision. Les puces d'IA moins puissantes peuvent travailler rapidement à des niveaux de précision inférieurs, ce qui est suffisant pour taguer les photos d'amis et où le coût d'une erreur occasionnelle est faible - mais insuffisant pour concevoir des avions de chasse.

Le seul grand rival sur le marché des puces d'AMD et de Nvidia est la puce Ponte Vecchio d'Intel, qui n'est toujours pas sortie, et dont le premier client est Argonne National Lab, une autre installation américaine qui soutient les armes nucléaires.

"Bien que nous comprenions que le gouvernement américain continue d'examiner de nouvelles restrictions, aucune nouvelle règle de contrôle des exportations n'a été publiée et il n'y a actuellement aucun changement pour nos activités", a déclaré Intel à Reuters dans un communiqué. "Nous suivons de près le processus".