Groq adapte le chatbot de Meta à ses propres puces dans la course contre Nvidia

Groq a modifié LLaMA, un grand modèle de langage publié le mois dernier par Meta Platforms Inc, la société mère de Facebook, qui peut être utilisé pour permettre aux robots de générer des textes semblables à ceux des humains.

La démarche est importante car les chercheurs de Meta ont initialement développé LLaMA en utilisant des puces de Nvidia Corp, qui détient une part de marché de près de 90 % pour l'informatique d'intelligence artificielle selon certaines estimations. Le fait de montrer qu'un modèle de pointe peut être facilement transféré sur les puces de Groq pourrait aider la startup à prouver que ses produits sont une alternative viable à Nvidia.

Groq a tenté de réduire la part de marché de Nvidia, aux côtés de startups telles que SambaNova et Cerebras et de grandes entreprises telles qu'Advanced Micro Devices Inc et Intel Corp.

Les efforts pour trouver des puces alternatives à celles de Nvidia se sont intensifiés avec la popularité de ChatGPT, qui a attiré l'attention sur le rôle dominant de Nvidia dans le domaine de l'IA. La bataille publique pour dominer l'espace technologique de l'IA a démarré à la fin de l'année dernière avec le lancement de ChatGPT d'OpenAI, soutenu par Microsoft Corp, et a incité les poids lourds de la technologie, d'Alphabet à la société chinoise Baidu Inc, à vanter leurs propres propositions.

Meta a mis son code à la disposition des chercheurs pour une utilisation non commerciale. Groq a utilisé le modèle de Meta mais a supprimé le code qui était inclus afin de faire fonctionner le modèle sur une puce Nvidia, a déclaré Jonathan Ross, PDG de Groq, à Reuters.

Groq a ensuite exécuté ce modèle à l'aide du compilateur Groq, qui ajoute automatiquement le code spécifique nécessaire pour qu'il fonctionne sur son propre système informatique. Un compilateur transforme le code en uns et en zéros pour qu'une puce puisse les lire.

M. Ross a déclaré que l'objectif de l'entreprise était de faciliter le transfert des modèles des puces Nvidia vers ses propres puces. Selon lui, l'utilisation du système Groq peut également éliminer les efforts d'ingénierie chaque fois que des modifications sont apportées au modèle LlaMA ou à d'autres modèles pour qu'ils fonctionnent sur les puces.

Meta Platforms n'a pas souhaité faire de commentaires. L'entreprise s'est efforcée de faciliter l'utilisation par les développeurs de puces autres que celles de Nvidia et a lancé en octobre un ensemble d'outils logiciels gratuits pour les applications d'intelligence artificielle qui permettent de passer d'une puce Nvidia à une puce AMD.