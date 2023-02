Intel risque une nouvelle amende antitrust de l'UE malgré une victoire judiciaire l'an dernier

euros (1,2 milliard de dollars) imposée il y a 14 ans pour avoir gêné un rival, a déclaré le fabricant de puces américain dans un dépôt réglementaire.

L'année dernière, Intel a convaincu le deuxième plus haut tribunal d'Europe de supprimer l'amende infligée par la Commission européenne en 2009 pour avoir accordé des rabais à quatre fabricants d'ordinateurs afin qu'ils achètent la plupart de leurs puces à l'entreprise et non à son rival Advanced Micro Devices.

"La décision du Tribunal de janvier 2022 n'a pas annulé la conclusion de la CE de 2009 selon laquelle Intel a effectué des paiements pour empêcher la vente de produits rivaux spécifiques, et en janvier 2023, la CE a rouvert sa procédure administrative pour déterminer une amende à l'encontre d'Intel sur la base de ce comportement présumé", a déclaré l'entreprise dans un dépôt du 26 janvier.

"Compte tenu de la position procédurale et de la nature de cette procédure, nous ne sommes pas en mesure de faire une estimation raisonnable de la perte potentielle ou de la gamme de pertes, le cas échéant, qui pourraient résulter de cette affaire", a-t-elle ajouté.

Les entreprises risquent des amendes pouvant aller jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires mondial en cas d'infraction aux règles antitrust de l'UE.

(1 $ = 0,9217 euros)