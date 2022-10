La valeur du jour à Wall Street - AMD entraîne le secteur des semi-conducteurs dans sa chute après son avertissement

© AOF 2022

L’action AMD flanche de 7,98% à 62,44 dollars pour se retrouver à la dernière place de l’indice S&P 500, lestée par un important profit warning. Le fabricant de microprocesseurs entraîne l’ensemble du secteur dans son sillage : Intel, Nvidia… Le secteur des semi-conducteurs souffre de la faiblesse du marché du PC, combinée à des stocks trop élevés pour les puces nécessaires à leur fabrication. Autre preuve des difficultés du secteur, le géant technologique et numéro un mondial des mémoires informatiques Samsung a publié cette nuit des résultats provisoires en baisse plus importante que prévu.Le résultat opérationnel a chuté de 32% à 10 800 milliards de wons (7,8 milliards d'euros) au troisième trimestre, à comparer avec un consensus de 12 100 milliards de wons.Avant AMD et Samsung, plusieurs sociétés du secteur des semi-conducteurs ont déçu au cours de ces dernières semaines. Fin août, Nvidia a présenté des perspectives annuelles décevantes et fin septembre, le fabricant de mémoires informatiques Micron avait dévoilé des objectifs de résultats bien inférieurs aux attentes.AMD prévoit désormais au troisième trimestre un chiffre d'affaires d'environ 5,6 milliards de dollars, en augmentation de 29% alors qu'il visait auparavant une augmentation d'environ 55% au point médian des prévisions. Le consensus s'élève à 6,69 milliards de dollars.Le concurrent d'Intel est confronté à un marché des PC plus faible que prévu et à des stocks plus importants que nécessaire au niveau des constructeurs d'ordinateurs.Sa division PC a enregistré une chute de ses ventes de 40% à 1 milliard de dollars tandis que celles de ses autres segments, dont celui des puces pour les centres de données sont en ligne avec les anticipations."Le marché du PC s'est considérablement affaibli au cours du trimestre", a commenté le PDG, Dr Lisa Su.Selon le bureau d'études IDC, le marché des PC devrait reculer de 12,8% à 305,3 millions d'unités cette année et devrait encore se contracter l'année prochaine. " L'affaiblissement de l'économie mondiale et la flambée des achats au cours des deux dernières années sont les principales causes de la réduction des perspectives ", explique IDC.La marge brute ajustée, une mesure de la rentabilité très suivie dans le secteur, est attendue à environ 50% alors que le groupe ciblait environ 54%. AMD a été pénalisé par la baisse des volumes et du prix de vente moyen.Sur la base de ces nouvelles prévisions, le concurrent d'Intel devrait enregistrer un bénéfice par action de 69 cents, bien éloigné de l'objectif de 1,05 dollar, a calculé Jefferies. Le bureau d'études a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 135 dollars. En revanche, JPMorgan a réduit sa valorisation de 120 dollars à 80 dollars et maintenu son opinion Neutre. L'analyste anticipe une baisse de 30% à 35% des prévisions du consensus de résultats.Les comptes d'AMD seront dévoilés le 1er novembre.