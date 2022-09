Le naufrage des puces : Nvidia fait plonger le secteur après que les États-Unis aient restreint les ventes en Chine

L'action de Nvidia a plongé de 11 %, en voie de connaître sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis 2020, tandis que l'action de son rival AMD, plus petit, a chuté de près de 6 %.

À la mi-journée, environ 40 milliards de dollars de la valeur boursière de l'action de Nvidia s'étaient évaporés. Les 30 entreprises composant l'indice Philadelphia des semi-conducteurs ont perdu ensemble environ 100 milliards de dollars de valeur boursière.

Les traders ont échangé pour plus de 11 milliards de dollars d'actions Nvidia, plus que toute autre action à la Bourse.

GRAPHIQUE : GRAPHIQUE - L'action de Nvidia tombe en disgrâce (

La restriction des exportations vers la Chine de deux des meilleures puces de calcul de Nvidia pour l'intelligence artificielle - les H100 et A100 - pourrait avoir un impact sur 400 millions de dollars de ventes potentielles en Chine au cours de son trimestre fiscal actuel, a averti la société dans un document déposé mercredi.

AMD a également déclaré que les autorités américaines lui ont demandé de cesser d'exporter sa puce d'intelligence artificielle la plus performante vers la Chine, mais qu'elle ne pense pas que les nouvelles règles auront un impact important sur ses activités.

L'interdiction de Washington signale l'intensification de la répression du développement technologique de la Chine alors que les tensions couvent sur le sort de Taïwan, où sont fabriqués les composants conçus par la plupart des entreprises américaines de puces.

"Nous voyons une escalade des restrictions américaines sur les semi-conducteurs en Chine et une volatilité accrue pour le groupe des semi-conducteurs et des équipements suite à la mise à jour de NVIDIA", a écrit Atif Malik, analyste de Citi, dans une obligation de recherche.

Ces annonces interviennent également alors que les investisseurs s'inquiètent que l'industrie mondiale des puces puisse se diriger vers son premier ralentissement des ventes depuis 2019, alors que la hausse des taux d'intérêt et les économies bégayantes aux États-Unis et en Europe réduisent la demande d'ordinateurs personnels, de smartphones et de composants de centres de données.

L'indice des puces de Philadelphie a maintenant perdu près de 16 % depuis la mi-août. Il est en baisse d'environ 35 % en 2022, en voie de réaliser sa pire performance sur une année civile depuis 2009.