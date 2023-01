Les contrats à terme sont modérés alors que les résultats battent leur plein, Salesforce augmente grâce à la participation d'Elliot.

Une série de résultats dans les semaines à venir mettra également à l'épreuve le récent rebond de certaines valeurs technologiques et de croissance qui ont été fortement touchées l'année dernière.

Les craintes d'une possible récession dans un contexte de taux d'intérêt élevés ont frappé les secteurs liés à la croissance, poussant les grandes entreprises technologiques telles que Microsoft Corp, Amazon.com Inc et Alphabet Inc à licencier des milliers d'employés.

Les entreprises qui représentent plus de la moitié de la valeur marchande de l'indice S&P 500 publieront leurs résultats au cours des deux prochaines semaines. Microsoft, la deuxième plus grande entreprise américaine en termes de valeur marchande, publiera ses résultats mardi, Tesla Inc et IBM mercredi et Intel jeudi.

Les actions de la société de logiciels en nuage Salesforce Inc ont augmenté de 4,0 % dans les échanges de prémarchés pour mener les gains parmi les composants du Dow Jones après que l'investisseur activiste Elliott Management Corp ait fait un investissement de plusieurs milliards de dollars dans la société, selon des personnes familières avec la question.

À 6 h 17 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 5 points, soit 0,01 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 3,25 points, soit 0,08 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 5,75 points, soit 0,05 %.

Les données récentes ont indiqué certains signes de refroidissement de l'inflation mais ont également mis en évidence un marché du travail serré, ce qui est essentiel pour que la Réserve fédérale poursuive son cycle agressif de hausse des taux.

Qualcomm Inc et Advanced Micro Devices Inc ont grimpé d'environ 2 % chacun, après que la société de courtage Barclays a relevé les fabricants de puces de "surpondération" à "pondération égale".

L'entreprise de paiements PayPal Holdings Inc a chuté de 2,1% après que le régulateur allemand de l'office des cartels ait déclaré avoir engagé une procédure contre PayPal Europe pour une éventuelle entrave à la concurrence.