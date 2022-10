Victime de la faiblesse du marché du PC, AMD n'atteindra pas ses objectifs

Le fabricant de puces AMD a averti que ses revenus trimestriels ne seraient pas à la hauteur des attentes en raison de la faiblesse du marché du PC. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre devrait s'élever à environ 5,6 milliards de dollars, en augmentation de 29 %. AMD prévoyait précédemment une augmentation des revenus d'environ 55 % par rapport à l'année précédente, au point médian des prévisions et le consensus s’élève à 6,69 milliards de dollars. Ses perspectives avaient déjà été jugées décevantes au moment de leur présentation en août .



Le concurrent d'Intel a été confronté à une réduction des livraisons de processeurs en raison d'un marché des PC plus faible que prévu et d'importantes mesures de réduction des stocks dans la chaîne d'approvisionnement des PC.



"Le marché du PC s'est considérablement affaibli au cours du trimestre", a déclaré le PDG, Dr Lisa Su.



La marge brute ajustée, une mesure de la rentabilité très suivie dans le secteur, est attendue à environ 50% alors que le groupe ciblait environ 54%. AMD a été pénalisé par la baisse des volumes et du prix de vente moyen.



AMD est la dernière société du secteur des semi-conducteurs en date à décevoir. Fin juillet, Intel avait abaissé ses objectifs 2022 et Nvidia a présenté des perspectives annuelles décevantes fin août. Fin septembre, le fabricant de mémoires informatiques Micron avait dévoilé des objectifs de résultats bien inférieurs aux attentes.



Cette nuit, le géant technologique Samsung a publié des résultats en forte baisse. Le résultat opérationnel a chuté de 32% à 10 800 milliards de wons (7,8 milliards d'euros) au troisième trimestre, à comparer avec un consensus de 12 100 milliards de wons.