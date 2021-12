Wall Street amorce en hausse timide la dernière séance de 2021

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue en légère hausse vendredi à l'entame de la dernière séance de 2021, Wall Street s'apprêtant à célébrer la fin d'une troisième année consécutive de hausse grâce au soutien des politiques monétaire et budgétaire de Washington et au déploiement des vaccins contre le COVID-19.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 38,34 points, soit 0,11%, à 36.436,42, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,13% à 4.784,82 et le Nasdaq Composite prend 0,13% à 15.762,78.

Le Dow Jones et le S&P-500 ont l'un et l'autre atteint jeudi des niveaux sans précédent, profitant du soulagement provoqué par les premières données suggérant que le variant Omicron du coronavirus est moins virulent que le Delta. La prudence face à la multiplication des nouvelles mesures sanitaires pèse toutefois sur la tendance.

Le Nasdaq évolue quant à lui à moins de 3% de son record du 22 novembre (16.212,229 points).

Il affiche pour l'instant une hausse de 22,7% sur l'ensemble de l'année, contre +19% pour le Dow Jones et +27,4% pour le S&P-500, tiré entre autres par les valeurs de l'énergie (+47,4%), de l'immobilier (+44%) et des hautes technologies (+34%).

Aux valeurs, Tesla regagne 0,79% après avoir cédé 1,46% jeudi en réaction au rappel de près de 500.000 voitures susceptibles de présenter un défaut de sécurité.

Xilinx grappille 0,05% tandis qu'AMD s'adjuge 1,97%; les deux fabricants de semi-conducteurs ont repoussé au premier trimestre 2022 la finalisation de leur rapprochement, initialement prévu au plus tard ce vendredi, faute d'avoir obtenu à temps toutes les autorisations réglementaires nécessaires.

(Rédigé par Marc Angrand)