AMD : hausse de 12% du BPA au 4e trimestre

AMD (Advanced Micro Devices) a publié mardi soir, au titre du quatrième trimestre 2023, un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 12% à 77 cents et une marge brute ajustée stable à 51%, pour des revenus en croissance de 10% à 6,17 milliards.



'Nous avons terminé l'année 2023 en force, grâce à des ventes trimestrielles record de GPU AMD Instinct et de CPU EPYC, ainsi qu'à des ventes plus élevées de processeurs AMD Ryzen', souligne la présidente et CEO Lisa Su.



Pour le premier trimestre 2024, le fabricant de semiconducteurs s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 5,4 milliards de dollars, à plus ou moins 300 millions près, et table sur une marge brute non GAAP d'environ 52%.



