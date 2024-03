Advanced Nano Products Co., Ltd. est une société coréenne principalement engagée dans la fabrication de nanomatériaux. Le portefeuille de produits de la société comprend des oxydes d'indium et d'étain (ITO), des cibles de pulvérisation d'oxyde d'indium, de gallium et de zinc (IGZO), des tablettes d'ITO, des cibles de pulvérisation d'oxyde de zinc (ZnO), des pâtes d'argent, des pâtes de blocage de rayons transparents (TRB), des encres à jet d'argent, des boues de planarisation chimico-mécanique (CMP) et autres. Ses produits sont utilisés comme matériaux pour les écrans, les cellules solaires, les semi-conducteurs, les matériaux fonctionnels, l'électronique imprimée et autres. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers, notamment au Japon, à Taiwan et en Europe.

Secteur Chimie de spécialité