Galantas lève 1,2 million de GBP par placement privé

Galantas Gold Corp - Producteur d'or axé sur l'Irlande du Nord - Prévoit un placement privé sans courtier d'un maximum de 5,6 millions d'unités au prix de 0,36 CAD par unité pour un produit brut d'un maximum de 2,0 millions CAD, ou 1,2 million GBP. Il précise que chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la société et d'un bon de souscription d'action ordinaire. Elle prévoit d'utiliser le produit de l'émission pour l'exploration, y compris le forage de suivi ciblant les zones de dilatation à haute teneur en profondeur du filon Joshua, la cible récemment identifiée du filon Kerr, le développement du projet aurifère de Galantas en Irlande du Nord ainsi que l'exploration du projet de sulfure massif volcanogène riche en or récemment annoncé en Écosse.

Advanced Oncotherapy PLC - Thérapie par particules pour le traitement du cancer, basée à Londres - S'engage dans un accord de billet de prêt convertible garanti pour décrocher 5,0 millions GBP auprès d'investisseurs nouveaux et existants, ainsi que de certains directeurs. Reçoit des fonds totaux de 3,8 millions GBP à ce jour. Déclare que le financement reçu de la note convertible garantie fournira à la société une marge de manœuvre en matière de trésorerie jusqu'à la fin du mois d'avril. Déclare qu'en l'absence de financement supplémentaire, elle devra prendre des mesures pour étendre sa marge de manœuvre en matière de trésorerie au-delà d'avril, y compris de nouvelles initiatives de réduction des coûts.

Paragon Banking Group PLC - fournisseur de prêts hypothécaires, d'épargne et de financement d'entreprise basé à Solihull, West Midlands - Déclare que 31% de ses actionnaires ont voté contre la deuxième résolution visant à examiner et à approuver le rapport de rémunération des administrateurs pour l'exercice clos le 30 septembre 2022, à l'exclusion de la politique de rémunération des administrateurs lors de son assemblée générale annuelle de mercredi. Déclare qu'il réfléchira aux points soulevés par les actionnaires qui n'ont pas soutenu la résolution deux et cherchera des contributions supplémentaires "si nécessaire."

Blackfinch Spring VCT PLC - Fiducie de capital-risque basée à Gloucester et s'intéressant aux entreprises technologiques - Attribue 985 495 actions pour un prix compris entre 90,85 pence et 94,16 pence par action. Suite à l'attribution, le nombre total d'actions et de droits de vote dans la société est de 23,2 millions, ajoute-t-il.

Artemis Resources Ltd - Mineur basé à Perth avec des projets d'or, de cuivre et de cobalt en Australie - Obtient des engagements fermes pour une levée de fonds de 2,6 millions de dollars australiens, 1,5 million de livres sterling, par le biais d'un placement de 170,0 millions d'actions ordinaires entièrement libérées à 0,015 dollar australien par action. Déclare qu'elle fait l'objet d'un examen technique et d'un examen stratégique de l'entreprise et que les activités d'exploration reprendront une fois terminées. Déclare que l'arrêt de la négociation sur l'ASX a été levé.

7digital Group PLC - Fournisseur de licences musicales basé à Londres - Déclare que le tribunal et l'assemblée générale pour son acquisition par Songtradr Inc pour 19,4 millions GBP se tiendront le 23 mars à Londres. Un accord pour l'acquisition a été conclu le 8 février.

