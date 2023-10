Advanced Oncotherapy Plc est un spécialiste du développement et de la fourniture d'un système de protonthérapie, le système LIGHT, basé au Royaume-Uni. L'équipe de la société, ADAM, basée à Genève, se concentre sur le développement d'un accélérateur de protons breveté appelé Linac Image Guided Hadron Technology (LIGHT). La configuration compacte de LIGHT délivre des faisceaux de protons d'une manière qui facilite une plus grande précision et un contrôle électronique. La conception linéaire de LIGHT permet une modulation longitudinale active le long de l'axe du faisceau de protons et la variation du faisceau de protons par des moyens électroniques pendant le traitement du cancer. La modularité de LIGHT offre aux hôpitaux et aux centres de traitement la flexibilité nécessaire pour personnaliser les plans de traitement du cancer sur la base d'une gamme d'énergies. Ses filiales comprennent ADAM S.A., Advanced Oncotherapy Americas Inc, Advanced Oncotherapy B.V., Advanced Oncotherapy Resources Ltd, APTS Harley Street Ltd, Advanced Oncotherapy (China) Ltd, Advanced Oncotherapy Proton Therapy Services Ltd et d'autres.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés