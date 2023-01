MISES À JOUR COMMERCIALES : L'actif net des banquiers baisse ; Invinity Energy gagne des fonds

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et non rapportées séparément par Alliance News :

Advanced Oncotherapy PLC - Thérapie par particules pour le traitement du cancer, basée à Londres - Estime un coût total de projet de 75 à 85 millions de GBP pour 2023 et 2024 pour son système Light. Déclare avoir terminé la construction de la salle de traitement des patients et l'installation physique du système de positionnement des patients Light. Déclare que des initiatives actives de réduction des coûts sont en cours. Entreprend des mesures clés pour réduire les dépenses opérationnelles de plus de 30% dans les 90 prochains jours.

Quantum Exponential Group PLC - société d'investissement dans la technologie quantique - Enregistre une perte avant impôts de 832 291 GBP au cours du semestre clos le 31 octobre. Les recettes s'élèvent à 8 030 GBP. "Malgré les difficultés économiques mondiales actuelles, les perspectives de Quantum Exponential restent favorables. Avec le soutien croissant du gouvernement britannique au secteur de la technologie quantique, un conseil consultatif exceptionnel et un réseau en pleine expansion, les 12 prochains mois devraient s'avérer très excitants pour Quantum Exponential et ses actionnaires", commente Steven Metcalfe, directeur général.

Bankers Investment Trust PLC - vise une croissance du capital supérieure à celle de l'indice FTSE World et une croissance annuelle des dividendes supérieure à l'inflation - enregistre un rendement total de la valeur nette d'inventaire de 11,3 % au cours de l'exercice clos le 31 octobre, ce qui est inférieur à son indice de référence, l'indice FTSE World. La valeur nette d'inventaire au 31 octobre tombe à 105,1 pence, contre 120,9 pence l'année précédente. Attribue cette situation à un contexte de marché turbulent avec une inflation galopante et une détérioration des perspectives économiques qui ont entraîné de fortes baisses des prix des obligations et des actions. Déclare un dividende total de 2,328 pence, en hausse par rapport à 2,176 pence.

Invinity Energy Systems PLC - fabricant londonien de systèmes de stockage d'énergie de qualité utilitaire - déclare avoir obtenu un financement de 708 371 GBP du ministère britannique des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle dans le cadre de la phase 1 du concours de démonstration de stockage d'énergie de plus longue durée. Les fonds sont destinés à la réalisation d'une étude complète de planification et de faisabilité d'un projet de batterie à flux de vanadium à grande échelle, connecté au réseau, au Royaume-Uni. "Nous sommes très reconnaissants au BEIS pour le soutien que nous avons reçu jusqu'à présent grâce à notre participation au programme LODES. Des technologies telles que les batteries à flux de vanadium, conçues et assemblées au Royaume-Uni, jouent un rôle de plus en plus important dans l'accélération des progrès vers le zéro net, en grande partie grâce à des initiatives telles que celle-ci. Avec cette soumission maintenant terminée, nous pensons qu'Invinity et ses partenaires ont fait un pas important vers le développement et le déploiement de ce qui pourrait être un projet de stockage d'énergie britannique très significatif", commente Jonathan Marren, directeur du développement.

Savannah Resources PLC - Société de développement du lithium basée à Londres - Déclare que l'évaluation de l'impact social entreprise au projet de lithium de Barroso par le Community Insights Group a mené des entretiens avec les résidents locaux au cours du mois d'octobre afin de déterminer les principales questions relatives au projet. "Je remercie tous les membres de la communauté qui ont accepté de participer à cette enquête initiale menée par Community Insights, nous sommes impatients d'entendre et de dialoguer avec beaucoup plus de personnes locales au fur et à mesure que le processus se poursuit", déclare le PDG Dale Ferguson.

Shanta Gold Ltd - producteur, développeur et explorateur d'or axé sur l'Afrique de l'Est, basé à Guernesey - Enregistre une hausse de 18% de la production d'or à 65 209 onces en glissement annuel. Enregistre un débit annuel de 884 702 tonnes broyées, en hausse de 6 % par rapport à 2021. Déclare que le forage de la phase 2 dans l'ouest du Kenya a continué à fournir des résultats d'analyse encourageants. Guides pour une production annuelle pour sa mine d'or de New Luika de 66 000 onces à 72 000 onces à AISC.

Rambler Metals & Mining PLC - Producteur de cuivre et d'or basé à Surrey, Angleterre - Au dernier trimestre de 2022, la production moyenne de minerai de sa mine Ming Mine s'élève à 1 045 tonnes métriques sèches par jour, en hausse par rapport aux 998 dmt par jour du trimestre précédent. Le débit de l'installation de broyage de cuivre et d'or de Nugget Pond est de 1 119 dmt par jour d'exploitation à une teneur d'alimentation de 1,84 % de cuivre, contre 1 177 dmt par jour d'exploitation à une teneur d'alimentation de 1,75 % de cuivre au trimestre précédent.

