Advanced Share Registry Limited est une société basée en Australie, qui fournit des services de registre des actions, y compris des services d'entreprise à ses clients qui font partie de la fonction de registre des actions. La gamme de services de la société comprend la maintenance du registre, les augmentations de capital, les opérations sur titres, les réunions d'entreprise, les plans d'actionnariat salarié, les communications avec les actionnaires et les offres d'impression en interne. La société opère à travers deux segments : Share Registry Services et Property Investment. Le secteur de l'investissement immobilier gère des biens d'investissement dans la région géographique de l'Australie. Ses autres services comprennent également la gestion des réunions, l'analyse des bénéficiaires effectifs, les opérations sur titres et les augmentations de capital, les solutions pour les plans d'actionnariat salarié, un portail en ligne facile à utiliser, les communications avec les actionnaires - sur papier et par courrier - et les rapports quotidiens.

